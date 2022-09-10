العرائش : توقيف طبيب على خلفية تحرشه الجنسي بمريضة
هبة بريس - مكتب طنجة
فضيحة ثقيلة تلك التي تفجرت بمدينة العرائش ، بعد توقيف المصالح الأمنية لطبيب بتهمة التحرش الجنسي بإحدى المريضات داخل عيادته على اصر شكاية تقدمت بها المعنية بالامر .
مصادر محلية قالت أن إحدى المريضات تقدمت بشكاية في حق الطبيب تتهمه بالتحرش الجنسي بها، خلال جلسة طبية لها معه داخل غرفة طبية ، حيث عمدت الى الصراخ اثناء تواجدها داخل العيادة ما استدعى تدخل ابنتها وبعض الاشخاص الذين كانوا يتواجدون بالعيادة .
وقد جرى توقيف الطبيب بناس على شكاية المريضة حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
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3 تعليقات
واش كاينة أدلة كافية للإدانة أولا بغات تغبر ليه الشقف
لابد من سماع اقوال الاثنين مع الادلة والبراهين والا سوف تتهم ببالغ كاذب.
لابد من متابعتها إن كانت كاذبة ..