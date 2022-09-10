صورة تعبيرية

العرائش : توقيف طبيب على خلفية تحرشه الجنسي بمريضة

2022-09-10 / 18:37
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هبة بريس - مكتب طنجة

فضيحة ثقيلة تلك التي تفجرت بمدينة العرائش ، بعد توقيف المصالح الأمنية لطبيب بتهمة التحرش الجنسي بإحدى المريضات داخل عيادته على اصر شكاية تقدمت بها المعنية بالامر .

مصادر محلية قالت أن إحدى المريضات تقدمت بشكاية في حق الطبيب تتهمه بالتحرش الجنسي بها، خلال جلسة طبية لها معه داخل غرفة طبية ، حيث عمدت الى الصراخ اثناء تواجدها داخل العيادة ما استدعى تدخل ابنتها وبعض الاشخاص الذين كانوا يتواجدون بالعيادة .

وقد جرى توقيف الطبيب بناس على شكاية المريضة حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.

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‫3 تعليقات

  2. لابد من سماع اقوال الاثنين مع الادلة والبراهين والا سوف تتهم ببالغ كاذب.

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