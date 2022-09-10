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رويترز : نقص الغذاء في تونس مع فراغ الرفوف في المحلات التجارية يهدد “بثورة جياع”

2022-09-10 / 18:11
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هبة بريس - وكالات

تواجه تونس اضطرابات متزايدة على جميع الأصعدة، بداية من انسداد الأفق السياسي، وصولا إلى وضعها المالي الضعيف وليس انتهاء بتدهور الحالة الاجتماعية لملايين التونسيين.

وفي هذا السياق جاء تقرير “رويترز” الذي سلط الضوء على ” تفاقم نقص الغذاء في تونس، خاصة مع فراغ الرفوف في المحلات التجارية والمخابز”

الأمر الذي سيؤدي بحسب التقرير إلى ” زيادة السخط الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار وإلى حدوث اضطرابات اجتماعية في الأفق القريب”.

وبحسب التقرير تعيش تونس اليوم حالة من ” العجز في الوصول إلى المواد الغذائية على نطاق واسع، خاصة مواد مثل السكر وزيت الطهي والحليب والزبدة والقهوة والتبغ والمياه المعبأة، والوضع أسوأ في ما يبدو في المناطق الأفقر البعيدة عن العاصمة”.

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‫11 تعليقات

  1. قيس الدكتانوري عير صالح لتونس.لم اتوقع يوما تونس ستصل الى هذه الحالة.

  2. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ربي معكم حسبونا الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب في كل هذا

  7. الفلاح يجني ثماره بعدما أخلص بصدق في عمله.

    أما المسلمون هذا ما جنوا من خيبة في العيش وهذا لأنهم لم يخلصون دينهم بصدق مع الله. انتهى
    كلامي هذا من المفروض هو عبرة لمن ينسب نفسه للإسلام و يقول أنا مسلم و ربما هو غافل عن معنى ما يقول .
    سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده ماشاء الله تبارك الله

  10. بسكويت لي ارسل من البهلوان تبون الى القرد قيس تسالا
    ربي يا البهلوان خلي القرد ديالك يدير شي شطحة ديال هبيلة و عطيه شوية ….

  11. الله يعطيهم العذاب نكارين الخير. اقولها بصراحة المغربي لا يساعد الا أخاه المغربي لان مساعدة دوي القربى خير وعندنا في المغرب الكثير من المحتاجين.

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