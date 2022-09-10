رويترز : نقص الغذاء في تونس مع فراغ الرفوف في المحلات التجارية يهدد “بثورة جياع”

هبة بريس - وكالات

تواجه تونس اضطرابات متزايدة على جميع الأصعدة، بداية من انسداد الأفق السياسي، وصولا إلى وضعها المالي الضعيف وليس انتهاء بتدهور الحالة الاجتماعية لملايين التونسيين.

وفي هذا السياق جاء تقرير “رويترز” الذي سلط الضوء على ” تفاقم نقص الغذاء في تونس، خاصة مع فراغ الرفوف في المحلات التجارية والمخابز”

الأمر الذي سيؤدي بحسب التقرير إلى ” زيادة السخط الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار وإلى حدوث اضطرابات اجتماعية في الأفق القريب”.

وبحسب التقرير تعيش تونس اليوم حالة من ” العجز في الوصول إلى المواد الغذائية على نطاق واسع، خاصة مواد مثل السكر وزيت الطهي والحليب والزبدة والقهوة والتبغ والمياه المعبأة، والوضع أسوأ في ما يبدو في المناطق الأفقر البعيدة عن العاصمة”.

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