بالورود.. لقجع وبنموسى يستقبلان منتخب الناشئين قادما من الجزائر

2022-09-10 / 17:58
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هبة بريس

استقبل شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، وبعض أعضاء المكتب المديري للجامعة ،زوال يومه السبت 10 شتنبر 2022، اعضاء البعثة المغربية التي شاركت في منافسات كاس العرب لاقل من 17 سنة التي أقيمت بالجزائر.

وعبر شكيب بنموسى عن افتخاره وافتخار جميع المغاربة بالمستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني في هذه البطولة العربية، منوها بالروح الرياضية التي تحلت بها جميع العناصر الوطنية رغم الافتزازات التي تعرضت لها .

من جانبه ، أكد فوزي لقجع أن المنتخب الوطني لاقل من 17 سنة مثل كرة القدم المغربية احسن تمثيل في كاس العرب وكان قريبا من الفوز بالميدالية الذهبية لولا الضغوطات التي تعرض لها.

وأوضح لقجع أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستوفر جميع الامكانيات للنخبة الوطنية لمواصلة تكوينها بشكل احترافي خصوصا ان سنها لا يتعدى 16 سنة.

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