رسميا… إعلان تشارلز الثالث ملكا لكندا بحفل في أوتاوا

2022-09-10 / 17:54
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تم إعلان الملك تشارلز الثالث، ملكا لكندا رسميا، اليوم السبت، خلال حفل في العاصمة أوتاوا.

و أصبح تشارلز ملكا تلقائيا للبلاد عندما توفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، بحسب وكالة “أسوشيتدبرس”.

لكن على غرار الحفل الذي نظم في المملكة المتحدة قبل ساعات، يعد حفل التتويج في كندا خطوة دستورية واحتفالية أساسية في تقديم الملك الجديد للبلاد.

وحاليا تشارلز هو رئيس الدولة في كندا العضو في الكومنولث البريطاني للمستعمرات السابقة.

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