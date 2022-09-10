السكر العلني وإتلاف أملاك الغير يجر 5 أشخاص لدى أمن كلميم

2022-09-10 / 17:41
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هبة بريس-اشعبان لحبيب

أكدت مصادر مطلعة ل هبة بريس ان عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية بكلميم، قد تمكنت صباح اليوم السبت 10 شتنبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص، اثنين منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإحداث الضوضاء بالشارع العام وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا تحت تأثير حالة السكر، على إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات مستوقفة بالشارع العام، من بينها سيارة أجرة، وهي الأفعال الإجرامية التي وثّقها شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذه الأفعال الإجرامية

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