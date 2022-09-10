بنعبد الله: خطوة قيس سعيد “الحمقاء” جاءت بضغطٍ واضح من حكام الجزائر

هبة بريس

جدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إدانة “الخطوة الرعناء” التي أقدم عليها الرئيسُ التونسي، باستقباله رسميا للرئيس المزعوم لجمهورية الوهم.

واعتبر بنعبد الله خلال لقاء الدورة العاشرة للجنة المركزية، أن هذه الخطوة تمت مواجهتها بالرفض والإدانة، ليس فقط من قِبَــــلِ الشعب المغربي وقواه الحية وكافة مؤسساته، بل أيضاً من عددٍ من البلدان الإفريقية، وحتى من الأوساط التونسية المُتعقلة.

وأضاف أن هذه الخطوة الحمقاء للرئيس التونسي كانت غير مستقلة، وجاءت بضغطٍ واضح من حكام الجزائر، ومن المُـــــرَجَّــــحِ أيضاً بمشاركة أو مباركة جهاتٍ أخرى لا يخدم مصالحَهَا التصاعدُ المطرد لمكانة بلادنا، دوليا وإقليميا، وتوطيدُ سعيها نحو الدفاع المستميت عن سيادتها وتنويع شراكاتها، من خلال العلاقات القوية والواعدة التي استطاعت بلادُنا أن تُطَوِّرَهَا وتُـــــمَــــتِّـــــنَـــهَا مع بلدان هامة .

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