كورونا بالمغرب.. تسجيل 26 إصابة جديدة وحالة وفاة

2022-09-10 / 15:58
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 26 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 33 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و776 ألف و249 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و391 ألف و372 شخصا، مقابل 24 مليون و897 ألف و949 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 44 ألف و096 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و648 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و141 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء- سطات (9)، ومراكش آسفي (6)، وفاس مكناس (4)، وسوس ماسة (3)، والرباط سلا القنيطرة (1)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وبني ملال خنيفرة (1)، ودرعة تافيلالت (1).

وأضاف المصدر ذاته أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة سوس ماسة ، ليبلغ إجمالي الوفيات 16 ألف و276 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 231 حالة، في ما تم تسجيل حالة واحدة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 11 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,21 في المائة.

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