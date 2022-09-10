رسميا.. الاتحاد العربي لكرة القدم يعاقب اتحاد ولاعبي الجزائر
أصدر الاتحاد العربي لكرة القدم، السبت 10 شتنبر 2022، عقوبات انضباطية إزاء الاعتداء الهمجي الذي تعرض له لاعبو المنتخب الوطني المغربي للناشئين، عقب نهائي كأس العرب للناشئين، بملعب السيق، بولاية معسكر، بالجزائر.
وجاءت القرارات على النحو الآتي :
1 – تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بـ 120 ألف دولار أمريكي، لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب.
2 – تغريم المنتخب الجزائري بـ 25 ألف دولار أمريكي، لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب المغربي.
3 – إيقاف لاعب المنتخب الجزائري: عبدالحق بن أدير (6) أشهر لتهجمه على حارس المنتخب المغربي.
4 – تغريم المنتخب المغربي بـ 25 ألف دولار أمريكي لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب الجزائري
وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أن القرارات قابلة للاستئناف.
ويوكد الاتحاد العربي لكرة القدم في هذا الإطار، رفضه التام لأي تجاوزات أو خروج عن الروح الرياضية في مختلف مسابقاته.
2 تعليقات
تغريم المنتخب الوطني المغربي لماذا…. الإتحاد العربي أراد أن يمسك العصا من الوسط وكانه يقول انه يقف على الحياد.., والا.فالمغاربة دافعوا فقط عن أنفسهم فلماذا العقاب..؟؟؟؟!!!!!
لماذا الاتحاد العربي قرر تغريم الفريق الوطني المغربي ب 25 الف دولار أليس من حق اللاعبين المغاربة الدفاع عن انفسهم وهم يتعرضون للعنف و الاعتداءات الهمجية والوحشية من طرف لاعبي وطاقم الفريق الجزاىري اهكذا نحن نستقبلهم في بلادنا هذا عيب وعار على جبين الطعمة الفاسدة التي تحكم الجزاىر وقد اسف لهده الأحداث جميع شرفاء العالم للاسف سيسجل التاريخ هذه المشاهد اللاأخلاقية والماساوية التي عرفتها أرضية ملعب لكرة القدم بالجزاىر