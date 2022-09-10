أخنوش: نحن حكومة عمل ويوم دخلت السياسة كنت أعرف أن البعض سيضع أمامنا العراقيل
شدد عزيز أخنوش، على أن الحكومة التي يترأسها هي”حكومة العمل وليست الجدل”، معتبرا أن “الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم والمغرب، تحتاج لرجال ونساء قادرين على مساعدة الملك لإخراج البلاد من الأزمة”.
أخنوش الذي كان يتحدث، مساء أمس الجمعة من أكادير، ضمن أشغال الدورة الرابعة للجامعة الصيفية لشباب الأحرار، أوضع أن مواجهة الأزمة الاقتصادية لا يحتاج لكثرة الكلام، مشددا على أن “المغاربة مبقاوش بغاو لغة الخشب وكثرة الفهامات”.
وفي سياق متصل أكد أنه لما دخل معترك السياسة لأول مرة، كان يعرف أن للأمر تكلفة، وأن خصومه السياسيين سيضعون العراقل أمامه، مشددا على أنه واجه في مسيرته السياسية حملات كثيرة، وخاصة بداية من سنة 2016، عندما تسلم رئاسة حزب “الأحرار”.
وتابع في كلمته: “هذه الهجمات ازدادت حدتها مباشرة بعدما منحنا المغاربة ثقتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكدا أنه “في جميع اللحظات التي ارتفعت فيها الهجمات كان يثق أن مشروعية حزبه حقيقة ثابتة، أساسها صنادق الاقتراع”.
8 تعليقات
وا السي رئيس حكومة صاحب الجلالة نصره الله و أيده كون غير صريح و بقا تتواصل معانا … راه حنا المغاربة كنتفهمو الوضع إلا وصحتب لينا
نعم السي اخنوش و الشعب المغربي على يقين كبير بإن كل من يدخل غمار السياسة في المغرب يضع نصب عينيه حجم المصالح التي سيقضيها لنفسه و الدليل انت شخصيا و اسأل نفسك كم راكمت من الثروات منذ اصبحت وزيرا ؟فليس هناك وزير او مسؤول يخوض غمار السياسة و هو يريد العمل لله بل ترمون بالفتات لعامة الشعب (100 درهم الى 200درهم زيادة في رواتب المتقاعدين ) و هو ما يسمى في المثل الشعبي بالطنز العكري
انتم حكومة عمل ماذا انجزتم في حق متقاعدي القطاع العام الذي بقيت معاشاته مجمدة لطيلة عقدين من الزمن دون ان تعرف زيادات مع ان المواد الغذائية كلها عرفت زيادات مهولة في على ذلك الزيادة الصاروخية في أسعار الوقود مع هذا كله أصبحت هذه الفىة مضطرة الاقتراض ومنها من اصبح يبيع اتاث منزله من اجل سد حاجياته المعيشية ومستلزمات ابناىه المدرسية انه وضع مقلق وصعب جدا نتمنى من الحكومة أن تلتفت إلى هذه الشريحة من متقاعدي القطاع العام
انت هو العرقلة الصحيحة في الاقتصاد بترول في العالم اقل من 90 دولار وفي المغرب 15 لكزوال عيب وعار
هاد اخنوش اصلا غير من كمارتو متنحملوش باينة خايب و قبيح
اخنوش سير تخدم و باراكا من قلة الحيا
ما كاين لا عراقيل لا والو غي نتا مسالي لا كفاءة لا ولو مول بيرسي و صافي
هذا الكلام لا مبرر له و لا أساس له يقول المثل المغربي الحكيم ” ضربني وبكى و سبقني و شكى”
موجة الغلاء الفاحش و الضالم التي يشكو منها المواطن المغربي سببها سياستكم التي لم تعمل لا على تسقيف الأرباح الخيالية التي تستفيد منها شركات المحروقات و لا على مراجعة نسب الضراءب الغير ملائمة المفروضة على استهلاكها.
مما تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة في بلادنا.
كما أن الأرقام المعلن عنها بخصوص ميزانية الاستثمار 239مليار درهم لم يظهر أثرها في الواقع من خلال فتح الأوراش في إطار من العدالة المجالية أو من خلال تحريك العجلة الاقتصادية و بالطبع ما يتبع ذلك من خلق لفرص الشغل.
للإشارة لا أحد يتمنى الفشل أو وضع العراقل لهذه الحكومة عليها فقط أن تستجيب للتطلعات المشروعة للمواطن و أن تكون في مستوى ثقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه