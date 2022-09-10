أخنوش: نحن حكومة عمل ويوم دخلت السياسة كنت أعرف أن البعض سيضع أمامنا العراقيل

هبة بريس

شدد عزيز أخنوش، على أن الحكومة التي يترأسها هي”حكومة العمل وليست الجدل”، معتبرا أن “الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم والمغرب، تحتاج لرجال ونساء قادرين على مساعدة الملك لإخراج البلاد من الأزمة”.

أخنوش الذي كان يتحدث، مساء أمس الجمعة من أكادير، ضمن أشغال الدورة الرابعة للجامعة الصيفية لشباب الأحرار، أوضع أن مواجهة الأزمة الاقتصادية لا يحتاج لكثرة الكلام، مشددا على أن “المغاربة مبقاوش بغاو لغة الخشب وكثرة الفهامات”.

وفي سياق متصل أكد أنه لما دخل معترك السياسة لأول مرة، كان يعرف أن للأمر تكلفة، وأن خصومه السياسيين سيضعون العراقل أمامه، مشددا على أنه واجه في مسيرته السياسية حملات كثيرة، وخاصة بداية من سنة 2016، عندما تسلم رئاسة حزب “الأحرار”.

وتابع في كلمته: “هذه الهجمات ازدادت حدتها مباشرة بعدما منحنا المغاربة ثقتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكدا أنه “في جميع اللحظات التي ارتفعت فيها الهجمات كان يثق أن مشروعية حزبه حقيقة ثابتة، أساسها صنادق الاقتراع”.

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