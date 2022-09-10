حمدالله: الإعلام في السعودية صعب جدا واللاعب لا يتحمل

2022-09-10 / 13:30
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هبة بريس - وكالات

أدلى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد بتصريحات العودة للمشاركة مع ناديه الاتحاد، بعد قرار تعليق عقوبته بالإيقاف لمدة 4 أشهر على خلفية قضيته مع ناديه السابق النصر.

وقال حمدالله في تصريحات لقناة ”SSC“ السعودية: ”الإعلام في السعودية صعب جدا ويصعب التعامل معه، ولا يستطيع أي لاعب تحمل هذه الضغوطات، ولكن دائما أقتنع بأنني أحاسَب على كل ما أقوله، ولن أحاسَب على ما يقولون“.

وأضاف حمدالله: ”أي شيء يصرح به الإعلام السعودي هم مسؤولون عنه، أهم شيء بالنسبة لي التركيز في الملعب وأركز في التمارين“.

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