أخنوش: “منتخب الناشئين تظلموا فمباراة لا رياضية وتعرضوا لاعتداءات همجية”
هبة بريس
عبّر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن التضامن الكامل، للحكومة وكل المغاربة، مع أفراد المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة لكرة القدم، على إثر تعرضهم لاعتداءات همجية وأحداث عنف خلال المباراة النهائية لكأس العرب للناشئين، التي أقيمت بالجزائر.
وقال أخنوش في كلمته الافتتاحية للجامعة الصيفية التي تنظمها الشبيبة التجمعية يومي 9 و10 شتنبر بأكادير، “كل التضامن مع هاد الشبان اللي دافعوا على القميص الوطني بانضباط واحترافية، و تعرضوا لاعتداءات همجية في المباراة النهائية لكأس العرب”
وأضاف أخنوش “هاد الشبان تظلموا في مباراة لا رياضية كتفتقد لأدنى شروط الأمن”، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كتب ظروف عودتهم لأرض الوطن والحالة الصحية للمصابين.
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4 تعليقات
انعدام احترام الجيران الضيوف علامة انعدام الانسانية والدين الحنيف.
النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بالجار الجار الجار حثى كدنا انه يورثه
لماذا تتحدث عن كرة القدم ، استمر في أداء وظيفتك بدلاً من ذلك
و مابانش له الظلم الذي يتعرض اليه الششعب المغربي جراء غلاء الاسعار بسبب جشعه.
كن هو كي كرم المواطن المغربي كن كاع ما تجرأ احد على المس به
اش هذا يا هذا اش هذا سياسة ديال تفاهة
شعب ظلمته بارتفاع اسعار وتدني لخدمات والبطالة والفساد
وانت تناقش الكرة
الكتب المدرسية ثمنها مضاعف بطاطة 7 درهم لحم 85درهم دجاج 24 لكيلو
….
سبحان الله حكومة خبيثة
الله ياخذ فيك الحق يا اخنوش