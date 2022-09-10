أخنوش: “منتخب الناشئين تظلموا فمباراة لا رياضية وتعرضوا لاعتداءات همجية”

هبة بريس

عبّر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن التضامن الكامل، للحكومة وكل المغاربة، مع أفراد المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة لكرة القدم، على إثر تعرضهم لاعتداءات همجية وأحداث عنف خلال المباراة النهائية لكأس العرب للناشئين، التي أقيمت بالجزائر.

وقال أخنوش في كلمته الافتتاحية للجامعة الصيفية التي تنظمها الشبيبة التجمعية يومي 9 و10 شتنبر بأكادير، “كل التضامن مع هاد الشبان اللي دافعوا على القميص الوطني بانضباط واحترافية، و تعرضوا لاعتداءات همجية في المباراة النهائية لكأس العرب”

وأضاف أخنوش “هاد الشبان تظلموا في مباراة لا رياضية كتفتقد لأدنى شروط الأمن”، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كتب ظروف عودتهم لأرض الوطن والحالة الصحية للمصابين.

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