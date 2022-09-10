أخنوش: “منتخب الناشئين تظلموا فمباراة لا رياضية وتعرضوا لاعتداءات همجية”

2022-09-10 / 13:05
3
هبة بريس

عبّر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن التضامن الكامل، للحكومة وكل المغاربة، مع أفراد المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة لكرة القدم، على إثر تعرضهم لاعتداءات همجية وأحداث عنف خلال المباراة النهائية لكأس العرب للناشئين، التي أقيمت بالجزائر.

وقال أخنوش في كلمته الافتتاحية للجامعة الصيفية التي تنظمها الشبيبة التجمعية يومي 9 و10 شتنبر بأكادير، “كل التضامن مع هاد الشبان اللي دافعوا على القميص الوطني بانضباط واحترافية، و تعرضوا لاعتداءات همجية في المباراة النهائية لكأس العرب”

وأضاف أخنوش “هاد الشبان تظلموا في مباراة لا رياضية كتفتقد لأدنى شروط الأمن”، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كتب ظروف عودتهم لأرض الوطن والحالة الصحية للمصابين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “إعلان السعيدية” .. إلتزام بتنفيذ وتحرير إمكانات الجهات الإفريقية

“إعلان السعيدية” .. إلتزام بتنفيذ وتحرير إمكانات الجهات الإفريقية

2022-09-10 / 12:50
Photo of طنجة ..توقيف مروج كحول وحجز 1189 قنينة

طنجة ..توقيف مروج كحول وحجز 1189 قنينة

2022-09-10 / 12:34
Photo of الناظور .. مؤسسة نساء من أجل إفريقيا، مشاريع تربوية لتغليب الفجوة بين الجنسين

الناظور .. مؤسسة نساء من أجل إفريقيا، مشاريع تربوية…

2022-09-10 / 12:05
Photo of الارتقاء بجودة المنظومة التربوية في صلب اهتمامات وأولويات السلطات العاملية بالجديدة

الارتقاء بجودة المنظومة التربوية في صلب اهتمامات وأولويات السلطات…

2022-09-10 / 11:50
Photo of أولاد تايمة: اعتقال سيدة تستغل فتاة قاصر في الدعارة وانطلاق حملة أمنية بالمدينة

أولاد تايمة: اعتقال سيدة تستغل فتاة قاصر في الدعارة…

2022-09-10 / 11:36
Photo of توقيع اتفاقيات شراكة بين جهات مغربية ونظيراتها الإفريقية

توقيع اتفاقيات شراكة بين جهات مغربية ونظيراتها الإفريقية

2022-09-10 / 10:55
Photo of كان في ضيافة أمن تيكيوين.. وفاة شخص بمستشفى أكادير

كان في ضيافة أمن تيكيوين.. وفاة شخص بمستشفى أكادير

2022-09-10 / 10:40
Photo of البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لترويج المخدرات

البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لترويج المخدرات

2022-09-10 / 09:36
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-10 / 09:13
Photo of بحضور المغرب …الجيش الإسرائيلي يعقد مؤتمرا حول الأبتكار العملياتي

بحضور المغرب …الجيش الإسرائيلي يعقد مؤتمرا حول الأبتكار العملياتي

2022-09-09 / 22:54

‫3 تعليقات

  1. انعدام احترام الجيران الضيوف علامة انعدام الانسانية والدين الحنيف.
    النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بالجار الجار الجار حثى كدنا انه يورثه

  3. و مابانش له الظلم الذي يتعرض اليه الششعب المغربي جراء غلاء الاسعار بسبب جشعه.
    كن هو كي كرم المواطن المغربي كن كاع ما تجرأ احد على المس به

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق