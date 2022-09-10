طنجة ..توقيف مروج كحول وحجز 1189 قنينة
هبة بريس - مكتب طنجة
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لمنطقة امن بني مكادة بولاية أمن طنجة ، ليلة الجمعة 09 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 49 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى ديور السعادة بحي بني مكادة في حالة تلبس بترويج و بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.
وقد اسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزل الموقوف عن حجز 1189 قنينة كحول من مختلف الانواع .
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر
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كل مروج الخمور فهي حرام في الاسلام لأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام؛ ولعن الله شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه واكل ثمنها كل هذآ حرم الله على المسلمين
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذالك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون..إلى آخر الآية).
لقد خربوا عقول شبابنا مما جعلهم يتخلوا عن الاخلاق والدين لهذا يجب معاقبة كل من سولت له نفسه بالتجارة في المخدرات والمشروبات الكحولية والحبوب الهولسة وووووو وووووووو وغيرها من المحرمات..
لأن جل حوادث السير سببها شرب الخمر مما يجعله لا يتحكم في السياقة ولهذا يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق السلطات القضائية ان تقوم بمحاكمتم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ..
كل من يسعى الى التجارة فيما حرم الله فهو يسعى إلى تخريب البيوت.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل من يذهب العقل فهو حرام) وانتهى الكلام.
وقال تعالى ( الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا الامم) هناك مجموعة من السور تأكد بائع الخمور..
إن الخمر سبب يقطع عن عبادة الله تعالى لقوله تعالى ( ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ( فهل انتم منتهون)..
يجب على الحكومة أن تضع حدا لمنع مروج الخمور والمخدرات بجميع انواعها لأن هذآ خطر على مستقبل شبابنا..