أولاد تايمة: اعتقال سيدة تستغل فتاة قاصر في الدعارة وانطلاق حملة أمنية بالمدينة
تمكنت مصالح الأمن بأولاد التايمة التابعة للأمن الإقليمي بتارودانت، من اعتقال سيدة متهمة باعداد وكر للدعارة بحي الكرسي وتحريض فتاة قاصر على الفساد، رفقة شخص أخر في الثلاثينات من عمره يشتغل ” فرانتشي”.
وكان عدد من جيران الموقوفة ، قد توجهوا بشكايات الى مصالح الأمن ، بخصوص نشاط سيدة حولت منزلها الى استقطاب الباحثين عن اللذة وممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية.
وقالت مصادر الجريدة ، أن الفتاة القاصر التي تسلمتها عائلتها بعد عرضهم على النيابة العامة، قد إتهمت السيدة المعتقلة، أنها شجعتها على ممارسة الفساد وتناول المخدرات ، وان الأخيرة قد التقطت لها صور وأصبحت تهددها بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي ، إذا رفضت ممارسة الجنس مع زبناءها .
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين على السجن الفلاحي بتارودانت، في انتظار بداية محاكمتهم بالمنسوب لهم .
وفي سياق متصل، دشنت مصالح الأمن بأولاد التايمة، حملة تمشيطية مساء أمس الجمعة، على كافة المستويات، شملت عملية تنقيط واسعة، الى جانب التوغل بالاحياء الهامشية للمدينة، من أجل توقيف المبحوث عنهم، أو المشتبه فيهم بتجارة المخدرات.
8 تعليقات
المشكل عندنا في المغرب من ارتكب الدعارة في حق القاصرات تقوم العدالة بالحكم عليه بسنة واحدة فقط وفي الواقع قليلة جداً
اللهم هذا منكر في حق الفتاة قاصر من طرف هذه السيدة الفاسدة لهذا يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليها بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة أصلا هي لم ترحم الفتاة القاصر..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السيدة الفاسدة كانت تسلم الضحية الى الرجال لكسب الأموال الباهضة من لحمها مثل هؤلاء المفسيدات يجب على الحكومة بتنظيف المدينة منهن…
لو كانت تشعر بالأموة لما فعلت القاصرة هذآ… وانتهى الكلام.
نطالب السلطات القضائية بتشديد أقصى العقوبة بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى تكون عبرة لغيرهن..
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء القاصرات لاتي لاذنب لهن يجب على السلطات القضائية ان لا تتعاطف معهن ..
لقوله تعالى ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ابناءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون.
اكراه الإنسان على فعل شيء كالجنس جريمة….لكن لا يجب في نفس الوقت تهديد حريات الناس…. فحتى دين الله لا اكراه فيه….ونحن بلد منفتح وفينا نسبة من ديانات ومعتقدات…