أولاد تايمة: اعتقال سيدة تستغل فتاة قاصر في الدعارة وانطلاق حملة أمنية بالمدينة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن بأولاد التايمة التابعة للأمن الإقليمي بتارودانت، من اعتقال سيدة متهمة باعداد وكر للدعارة بحي الكرسي وتحريض فتاة قاصر على الفساد، رفقة شخص أخر في الثلاثينات من عمره يشتغل ” فرانتشي”.

وكان عدد من جيران الموقوفة ، قد توجهوا بشكايات الى مصالح الأمن ، بخصوص نشاط سيدة حولت منزلها الى استقطاب الباحثين عن اللذة وممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية.

وقالت مصادر الجريدة ، أن الفتاة القاصر التي تسلمتها عائلتها بعد عرضهم على النيابة العامة، قد إتهمت السيدة المعتقلة، أنها شجعتها على ممارسة الفساد وتناول المخدرات ، وان الأخيرة قد التقطت لها صور وأصبحت تهددها بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي ، إذا رفضت ممارسة الجنس مع زبناءها .

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين على السجن الفلاحي بتارودانت، في انتظار بداية محاكمتهم بالمنسوب لهم .

وفي سياق متصل، دشنت مصالح الأمن بأولاد التايمة، حملة تمشيطية مساء أمس الجمعة، على كافة المستويات، شملت عملية تنقيط واسعة، الى جانب التوغل بالاحياء الهامشية للمدينة، من أجل توقيف المبحوث عنهم، أو المشتبه فيهم بتجارة المخدرات.

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