مقر المديرية العام للأمن الوطني

كان في ضيافة أمن تيكيوين.. وفاة شخص بمستشفى أكادير

2022-09-10 / 10:40
0
هبة بريس

علم لدى مصالح الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيكيوين، أن شخصا كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، قد وافته المنية مساء الجمعة بالمستشفى الإقليمي بمدينة أكادير.

وكان المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، قد تم توقيفه يوم الخميس بسبب حالة التشرد والسكر العلني البين، غير أن حالته الصحية استدعت نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن توافيه المنية داخل المؤسسة الاستشفائية .

وقد تم إيداع جثة الهالك بالمستشفى رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة ، بينما فتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: “منتخب الناشئين تظلموا فمباراة لا رياضية وتعرضوا لاعتداءات همجية”

أخنوش: “منتخب الناشئين تظلموا فمباراة لا رياضية وتعرضوا لاعتداءات…

2022-09-10 / 13:05
Photo of “إعلان السعيدية” .. إلتزام بتنفيذ وتحرير إمكانات الجهات الإفريقية

“إعلان السعيدية” .. إلتزام بتنفيذ وتحرير إمكانات الجهات الإفريقية

2022-09-10 / 12:50
Photo of طنجة ..توقيف مروج كحول وحجز 1189 قنينة

طنجة ..توقيف مروج كحول وحجز 1189 قنينة

2022-09-10 / 12:34
Photo of الناظور .. مؤسسة نساء من أجل إفريقيا، مشاريع تربوية لتغليب الفجوة بين الجنسين

الناظور .. مؤسسة نساء من أجل إفريقيا، مشاريع تربوية…

2022-09-10 / 12:05
Photo of الارتقاء بجودة المنظومة التربوية في صلب اهتمامات وأولويات السلطات العاملية بالجديدة

الارتقاء بجودة المنظومة التربوية في صلب اهتمامات وأولويات السلطات…

2022-09-10 / 11:50
Photo of أولاد تايمة: اعتقال سيدة تستغل فتاة قاصر في الدعارة وانطلاق حملة أمنية بالمدينة

أولاد تايمة: اعتقال سيدة تستغل فتاة قاصر في الدعارة…

2022-09-10 / 11:36
Photo of توقيع اتفاقيات شراكة بين جهات مغربية ونظيراتها الإفريقية

توقيع اتفاقيات شراكة بين جهات مغربية ونظيراتها الإفريقية

2022-09-10 / 10:55
Photo of البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لترويج المخدرات

البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لترويج المخدرات

2022-09-10 / 09:36
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-10 / 09:13
Photo of بحضور المغرب …الجيش الإسرائيلي يعقد مؤتمرا حول الأبتكار العملياتي

بحضور المغرب …الجيش الإسرائيلي يعقد مؤتمرا حول الأبتكار العملياتي

2022-09-09 / 22:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق