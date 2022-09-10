كان في ضيافة أمن تيكيوين.. وفاة شخص بمستشفى أكادير

هبة بريس

علم لدى مصالح الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيكيوين، أن شخصا كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، قد وافته المنية مساء الجمعة بالمستشفى الإقليمي بمدينة أكادير.

وكان المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، قد تم توقيفه يوم الخميس بسبب حالة التشرد والسكر العلني البين، غير أن حالته الصحية استدعت نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن توافيه المنية داخل المؤسسة الاستشفائية .

وقد تم إيداع جثة الهالك بالمستشفى رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة ، بينما فتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0