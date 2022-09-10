Britain's Queen Elizabeth II (R) stands with Britain's Camilla, Duchess of Cornwall (L) and Britain's Prince Charles, Prince of Wales to watch a special flypast from Buckingham Palace balcony following the Queen's Birthday Parade, the Trooping the Colour, as part of Queen Elizabeth II's platinum jubilee celebrations, in London on June 2, 2022. - Huge crowds converged on central London in bright sunshine on Thursday for the start of four days of public events to mark Queen Elizabeth II's historic Platinum Jubilee, in what could be the last major public event of her long reign. (Photo by Daniel LEAL / AFP)

رسميا: إعلان تشارلز الثالث ملكا على المملكة المتحدة

2022-09-10 / 10:28
0
هبة بريس - وكالات

بدأت، اليوم السبت، مراسم حفل الإعلان عن تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وذلك بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وأعلن ممثل مجلس اعتلاء العرش تنصيب الملك الجديد خلال جلسة التتويج، اليوم السبت، في قصر سانت جيمس بالعاصمة لندن.

وجاء الإعلان عن تنصيب تشارلز الثالث ملكا بحضور أعضاء مجلس العموم وممثلو الأقاليم ومواطنو لندن وسائر الأقاليم، وقال ممثل مجلس اعتلاء العرش “نعلن بالإجماع أن الأمير تشارلز آرثر جورج أصبح الآن بعد وفاة الملكة الوريث الوحيد الملك تشارلز الثالث ملكًا على الكومنولث”.

وفي وقت سابق، قال ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، يوم الخميس الماضي، إن وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية تعد لحظة “حزن شديد” له ولعائلته، في أول تعليق له عقب إعلان خبر الوفاة رسميا.

وأضاف ملك البلاد إن والدته ملكة بريطانيا الراحلة كانت “ذات سيادة عزيزة وأم محبوبة للغاية يمكن أن نفتقدها في جميع أنحاء العالم”، متابعا أن وفاة الملكة كانت “لحظة حزن كبير بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي”.

وجاء في بيانه: “أعلم أن خسارتها ستشعر بعمق في جميع أنحاء البلاد، والكومنولث، ومن قبل عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء العالم”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وأعلن قصر باكنغهام في وقت سابق من يوم الخميس الماضي، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة. وقال القصر في بيان، إن “الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم”.

ونكس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام بعد إعلان وفاة الملكة بشكل رسمي وتحول الموقع الرسمي لقصر باكنغهام على الإنترنت إلى اللون الأسود حدادا على وفاة الملكة (1926 -2022).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأكبر في تاريخ البلاد.. ألمانيا تضبط 200 كلغ من مخدر الهيروين

الأكبر في تاريخ البلاد.. ألمانيا تضبط 200 كلغ من…

2022-09-10 / 12:17
Photo of ملك بريطانيا الجديد: أتعهد باحترام الدستور ودعم الحكومة وعمل البرلمان

ملك بريطانيا الجديد: أتعهد باحترام الدستور ودعم الحكومة وعمل…

2022-09-10 / 11:23
Photo of جريمة بشعة تهز مصر.. شقيقان يقتلان والدتهما خلال نومها

جريمة بشعة تهز مصر.. شقيقان يقتلان والدتهما خلال نومها

2022-09-10 / 10:08
Photo of تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح صحافي متهم بـ”الإرهاب”

تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح صحافي متهم بـ”الإرهاب”

2022-09-09 / 23:43
Photo of مسيرة احتجاجية حاشدة في تونس ضد القمع وانتهاك الحريات

مسيرة احتجاجية حاشدة في تونس ضد القمع وانتهاك الحريات

2022-09-09 / 21:26
Photo of 17 قتيلا بهجوم مسلح شرقي الكونغو الديموقراطية

17 قتيلا بهجوم مسلح شرقي الكونغو الديموقراطية

2022-09-09 / 21:11
Photo of تقديرات رسمية تحدد كلفة إعادة إعمار أوكرانيا

تقديرات رسمية تحدد كلفة إعادة إعمار أوكرانيا

2022-09-09 / 21:02
Photo of بايدن يعلن موقفه من حضور جنازة الملكة إليزابيث

بايدن يعلن موقفه من حضور جنازة الملكة إليزابيث

2022-09-09 / 19:49
Photo of بسبب مقال عن وقف تصدير التمور الجزائرية.. حبس صحفي جزائري ومنع جريدته

بسبب مقال عن وقف تصدير التمور الجزائرية.. حبس صحفي…

2022-09-09 / 15:34
Photo of قصر باكنغهام: إعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا على بريطانيا يوم السبت

قصر باكنغهام: إعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا على بريطانيا…

2022-09-09 / 13:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق