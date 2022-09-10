رسميا: إعلان تشارلز الثالث ملكا على المملكة المتحدة

هبة بريس - وكالات

بدأت، اليوم السبت، مراسم حفل الإعلان عن تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وذلك بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وأعلن ممثل مجلس اعتلاء العرش تنصيب الملك الجديد خلال جلسة التتويج، اليوم السبت، في قصر سانت جيمس بالعاصمة لندن.

وجاء الإعلان عن تنصيب تشارلز الثالث ملكا بحضور أعضاء مجلس العموم وممثلو الأقاليم ومواطنو لندن وسائر الأقاليم، وقال ممثل مجلس اعتلاء العرش “نعلن بالإجماع أن الأمير تشارلز آرثر جورج أصبح الآن بعد وفاة الملكة الوريث الوحيد الملك تشارلز الثالث ملكًا على الكومنولث”.

وفي وقت سابق، قال ملك بريطانيا الجديد، تشارلز الثالث، يوم الخميس الماضي، إن وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية تعد لحظة “حزن شديد” له ولعائلته، في أول تعليق له عقب إعلان خبر الوفاة رسميا.

وأضاف ملك البلاد إن والدته ملكة بريطانيا الراحلة كانت “ذات سيادة عزيزة وأم محبوبة للغاية يمكن أن نفتقدها في جميع أنحاء العالم”، متابعا أن وفاة الملكة كانت “لحظة حزن كبير بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي”.

وجاء في بيانه: “أعلم أن خسارتها ستشعر بعمق في جميع أنحاء البلاد، والكومنولث، ومن قبل عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء العالم”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وأعلن قصر باكنغهام في وقت سابق من يوم الخميس الماضي، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة. وقال القصر في بيان، إن “الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم”.

ونكس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام بعد إعلان وفاة الملكة بشكل رسمي وتحول الموقع الرسمي لقصر باكنغهام على الإنترنت إلى اللون الأسود حدادا على وفاة الملكة (1926 -2022).

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