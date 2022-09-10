أخنوش: سنفي بوعودنا الانتخابية للمغاربة ولن نختبئ وراء الأعذار

هبة بريس

أكد عزيز أخنوش، أن الحقيقة التي تزعج خصوم حزبه هي أن المواطن اختاره لتدبير هذه المرحلة، مشيرا أن “البرنامج الانتخابي للأحرار سيتم تنزيله إجراء بإجراء، ولن يختئ الحزب وراء الأعذار، مهما كانت الصعوبات، على حد تعبيره.

وأشار في معرض كلمته، مساء الجمعة، في افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لشباب الأحرار، المنعقدة بمدينة أكادير، أن شرعية حزبه الذي يترأس الحكومة يستمدها من ثقة المغاربة الذين صوتوا عليه في الانتخابات بإرادتهم وقناعتهم، مشيرا أن هذه الشرعية مستمدة كذلك من مشاركة 8 مليون مغربي في التصويت لأول مرة في تاريخ المغرب، بنسبة 51 % واللي هي أعلى نسبة مشاركة بعد دستور 2011.

وتابع: “… حققنا نتائج لم يتم تحقيقها من قبل في تاريخ العمل السياسي”، مؤكدا في ذات الصدد أن هذه الشرعية تأكدت من خلال الانتخابات الجزئية التي نظمت مؤخرا في مكناس والحسيمة، والتي كانت فيها رسائل واضحة للمغاربة، عنوانها “لا لخطاب البؤس”، على حد تعبيره.

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