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طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-10 / 09:13
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس حارا نسبيا بداخل المملكة.

كما يتوقع نزول زخات رعدية في بعض مناطق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة وشرق المملكة، مع قطرات متفرقة محلية بالسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما تتكون كثل ضبابية بالسهول المحيطية.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 13 و 19 درجة بمرتفعات الأطلس والسواحل الوسطى، وما بين 24 و 31 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد، وسهول تادلة والمناطق الشمالية الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 19 و 24 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والرباط، ومابين طرفاية والداخلة، فيما سيكون هائجا بباقي السواحل.

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