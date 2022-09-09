سرقة الدراجات النارية..درك جرسيف يوقف “العصابة”

2022-09-09 / 22:09
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هبة بريس _ جرسيف

تمكنت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بجرسيف يوم أمس الخميس 08 شتنبر الجاري ، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة محركات الضيعات الفلاحية، حيث ألقت القبض على ثلاث اشخاص والبحث جاري عن شخص رابع في حالة فرار بعد تحديد هويته.

وجاءت هذه العلمية، بعد توقيف شابين آخرين ،تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و 20 بحي حمرية والجل يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بسرقة دراجاتين ناريتين باستعمال الكسر، ويتعلق الأمر بدراجة نارية للمواطن بالجل و الأخرى لعون سلطة.

هذه الإجراءات والتحريات قادت رجال الدرك الملكي بجرسيف إلى تفكيك العصابة الإجرامية سالفة الذكر بالجل منطقة الجبوجة التي كانت تنشط في سرقة معدات الضيعات الفلاحية و التي روعت الفلاحين بالمنطقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا معرفة مدى تورطهم في قضايا مماثلة، قبل إحالتهم على العدالة، في حين تبقى عمليات الدرك متواصلة من أجل التصدي لمختلف الظواهر الإجرامية، خصوصا تلك التي تمس مباشرة بالإحساس العام بالأمن.

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‫3 تعليقات

  2. لا تقتصر السرقات فقط على المعدات الفلاحية فمؤخرا تشهد مدينة جرسيف عدة إعتداءات وسرقات هنا وهناك لم يعهدها سكان المدينة فالمرجوا من السلطات التصدي بحزم لهذه الظاهرة الجديدة على المدينة

  3. إنتشرت ظاهرة السرقة بكل انواعها في المدينة خلال الفترة الأخيرة الشيء الذين أصبح يثير قلق الساكنة خصوصاً وأن هذه المدينة كانت تنعم بالأمن والأمان الشيء الذي استدعى تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة.

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