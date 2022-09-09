وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. سفارة المملكة المتحدة بالمغرب تفتح كتابا للتعازي

هبة بريس _ و م ع

فتحت سفارة المملكة المتحدة بالرباط، اليوم الجمعة، كتابا للتعازي بمقر السفير البريطاني بالمغرب، في وجه السفارات والمنظمات الدولية الموجودة في المغرب، وذلك على إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وفي بلاغ لها أوضحت السفارة، التي أطلعت السفارات والمنظمات الدولية الموجودة في المغرب على خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وانتقال العرش البريطاني إلى الملك تشارلز الثالث، أن كتاب التعازي سيفتح في 9 و 12 شتنبر الجاري، من 11 صباحًا إلى 4 بعد الزوال.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم فتح كتب أخرى للتعازي بسفارة المملكة المتحدة يومي الجمعة 9 شتنبر، والاثنين 12 والثلاثاء 13 شتنبر ما بين الساعة 11 صباحًا و 6 مساءً.

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