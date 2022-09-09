الرشيدية .. فوضى واستخفاف بالمواطنين في الحصول على وثيقة الضريبة على الدخل

هبة بريس _ الراشيدية

بباب التقسيمة المتعددة الاختصاصات بالرشيدية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب قرب الباب الغربي لسوق الخميس لا حديث للمنتظرين بباب التقسيمة قصد الحصول على وثيقة الضريبة على الدخل، إلا عن الاستخفاف بالمواطن الذي يود قضاء أغراضه للحصول على الوثيقة قبل اغلاق التسجيل ببوابة الحصول على مقعد بالأحياء الجامعية.

وقال عدد من المنتظرين في تصريحات متفرقة ل”هبة بريس” “أنهم يقدمون الوثائق المطلوبة بعد شرائها من مكتبة مجاورة ولابد لهم من الانتظار لمدة يومين على الاقل، فالذين سلموا وثائقهم يوم 6 و7 شتنبر توزع لهم وثائقهم من الشباك في فوضى عارمة؛ ومن سلم اوراقه يوم 8 شتنبر فيجب ان ينتظر يومين الى غاية يوم السبت والأحد والإدارة ستكون في عطلة نهاية الأسبوع وستغلق البوابة الإلكترونية يوم 11 شتنبر”.

وأضاف ذات المنتظرين أن “المسؤولون بالتقسيمة المتعددة الاختصاصات بالرشيدية يجب ان يقضوا حوائج الناس في ساعات محدودة عوض يومين او ثلاثة، قبل ان تضيع مصالح الطلبة وابائهم بهذا التأخر، وطالبوا من المسؤولين التدخل قبل انقضاء آجال التسجيل يوم الاحد ليلا”.

واستنكر المنتظرون “بقاءهم طيلة ساعات النهار في انتظار ان يهل “السكيورتي” عليهم بلغة غير ادارية ولا تربوية ودون قضاء الحاجة، متسائلين عن من سيتحمل مسؤولية فوات آجال التسجيل بالبوابة ومن سيعوض وقتهم الضائع لمدة يومين أو ثلاثة”.

هي أسئلة موجهة لمسؤولي المديرية الجهوية للضرائب بالرشيدية قصد الإجابة عنها انصافا لحق المواطنين في الحصول على وثائقهم

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1