مسيرة احتجاجية حاشدة في تونس ضد القمع وانتهاك الحريات

هبة بريس

شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، مساء اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة ضد قمع الحريات والانتهاكات المسجلة ضد مواطنين وحقوقيين.

وندد المحتجون بقتل الشاب البائع محسن الزياني على يد الجمارك بدم بارد، وباعتقال الناشط السياسي والإعلامي غسان بن خليفة

ورفعت شعارات: “يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع” و”حريات حريات، دولة البوليس وفات، ولا تنسوا أنهم ضربوا محسن بالرصاص”.

وتأتي هذه المسيرة بدعوة من الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة وبمشاركة حقوقيين وسياسيين وصحافيين ومواطنين.

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