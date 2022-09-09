Bayern Munich's French forward Kingsley Coman (L) applauds the fans with his teammates after the German first division Bundesliga football match between Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany on August 27, 2022. (Photo by KERSTIN JOENSSON / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO ALTERNATIVE CROP

ضربة للبايرن قبل موقعة برشلونة

2022-09-09 / 20:04
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هبة بريس _ متابعة

سيغيب جناح بايرن ميونيخ الألماني، الفرنسي كينغسلي كومان، عن مباراة فريقه أمام شتوتغارت ضمن المرحلة السادسة من البوندسليغا السبت، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات، حسب ما أعلن مدرب النادي البافاري يوليان ناغلسمان، الجمعة.

ومن المحتمل أن يغيب كومان أيضا عن تشكيلة المنتخب الفرنسي في النافذة الدولية المرتقبة، والتي من المقرر أن يعلن عنها المدرب ديدييه ديشان في 15 سبتمبر الحالي.

وقال ناغلسمان “آمل في أن يكون تمزق ليف عضلي واحد فقط وليس حزمة ألياف”.

ومن المقرر أن يخضع كومان لفحص أكثر دقة في وقت لاحق الجمعة، ما يقدم صورة أوضح عن مدى الإصابة.

ويستضيف العملاق البافاري، برشلونة الإسباني المنتشي بتعاقدات كبيرة يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقد يشكل غياب كومان ضربة للبايرن الذي خسر هذا الموسم جهود قناصه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد انضمامه إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتزيد الإصابة أيضا من متاعب منتخب “الديوك” مع غياب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا إثر خضوعه لجراحة في الركبة في وقت سابق من الشهر الحالي.

كما تحوم الشكوك حيال إمكانية غياب مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة بعد خروجه مصاباً في الفوز بثلاثية نظيفة على سلتيك الأسكتلندي في مستهل منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الحالي.

ويلعب منتخب فرنسا مع النمسا في دوري الأمم الأوروبية في 22 سبتمبر الحالي، قبل أن يسافر إلى الدنمارك في 25 من الشهر نفسه

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‫10 تعليقات

  2. ان شاء الله يكون الجميع جاهز امام برشلونة حتى لا تخلوها تبرير للخسارة يوم الثلاثاء 😎

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