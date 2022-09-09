جو بايدن

بايدن يعلن موقفه من حضور جنازة الملكة إليزابيث

2022-09-09 / 19:49
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أنه سيحضر جنازة الملكة اليزابيث الثانية في المملكة المتحدة.

وقال الرئيس الديموقراطي لصحفيين “لا أعرف التفاصيل بعد لكني سأحضر”.

ولم يؤكد موعد الجنازة بعد، لكن يرجح أن تقام في 19 سبتمبر في كاتدرائية ويستمنستر في لندن.

وأشار بايدن إلى أنه لم يتحدث بعد إلى الملك تشارلز الثالث نجل الملكة الراحلة.

وأكد الرئيس الأميركي “لم اتصل به”.

وجاء كلام بايدن إلى الصحفيين قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية الأميركية في مطار كولومبوس الدولي في أوهايو حيث ألقى خطابا.

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‫7 تعليقات

  1. الأميرة ديانا وكل الشعوب التى سألت دمائها بأوامرها يشعرون بالفرح واثنين اخريين

  2. 70 عاما من الملك لن يغنوا عنها من الله شيئا ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾

    اللهم أمتنا على الإسلام وأحسن اللهمّ خاتمتنا 🤲🏻 آمــيــن 🤲🏻

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