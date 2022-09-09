برلماني : فرنسا مستمرة في التضييق على التأشيرات الممنوحة للمغاربة

2022-09-09 / 19:54
24
هبة بريس _ الرباط

لازال الفتور القائم في العلاقات الفرنسية المغربية يثير تساؤلات العديد من المتتبعين الذين يسجلون ان بوادر هذا الفتور انطلق مند التحالف الثلاثي بين إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة، تبعتها مطالب فرنسا من المملكة إعادة أبنائها من المهاجرين غير الشرعيين، حيث وصلت المفاوضات المتعلقة إلى باب مسدود في هذا الملف بعدما رفض المغرب عودة هؤلاء.

في هذا الباب قال جمال بنشقرون البرلماني السابق، إن التصرفات الفرنسية غير مفهومة في الوقت الراهن، خاصة أنها من الشركاء الأساسيين للمغرب.

وأضاف، أن فرنسا مستمرة في التضييق على التأشيرات الممنوحة للمغاربة، وأن هذا التوجه اتضح أنه قائم على مقاربة اقتصادية، وأن فرنسا ربما تسعى للحصول على خط القطار بين مراكش وأغادير، في ظل تنافس وجهات أخرى للحصول عليه.

ويرى أن فتور العلاقات بين الرباط وباريس مرتبط بقضية الصحراء، خاصة أن المغرب أكد في وقت سابق، أن الدول أصحاب المواقف الرمادية لا يمكن أن تستفيد من عمليات التفضيل الاقتصادي، وأنه لا علاقات مع دول لا تعترف بوحدة التراب المغرب

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هيئة تونسية..استقبال ” غالي الانفصالي “خروج عن ثوابت الدبلوماسية

هيئة تونسية..استقبال ” غالي الانفصالي “خروج عن ثوابت الدبلوماسية

2022-09-06 / 21:14
Photo of صورة لشيرين مع المنتج محمد حامد تشعل مواقع التواصل  

صورة لشيرين مع المنتج محمد حامد تشعل مواقع التواصل…

2022-09-05 / 21:48
Photo of بمصر.. المغرب يستعرض جهوده في مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب

بمصر.. المغرب يستعرض جهوده في مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب

2022-09-05 / 11:24
Photo of مقتل 10 أشخاص في حوادث طعن بكندا

مقتل 10 أشخاص في حوادث طعن بكندا

2022-09-04 / 23:09
Photo of المغرب يشارك في مؤتمر إقليمي بمصر حول مكافحة الاتجار بالبشر

المغرب يشارك في مؤتمر إقليمي بمصر حول مكافحة الاتجار…

2022-09-04 / 20:48
Photo of المغرب يعزز ترسانته العسكرية بمدافع “سيزار” الحربية المتطورة

المغرب يعزز ترسانته العسكرية بمدافع “سيزار” الحربية المتطورة

2022-09-04 / 18:30
Photo of منظمة الصحة التجمعيين تعلن ترسيخها “سبل السلم الاجتماعي”

منظمة الصحة التجمعيين تعلن ترسيخها “سبل السلم الاجتماعي”

2022-09-04 / 16:01
Photo of المغرب يظفر بالجائزة الكبرى لأفضل اختراع دولي

المغرب يظفر بالجائزة الكبرى لأفضل اختراع دولي

2022-09-04 / 10:37
Photo of دبلوماسيون يابانيون : العلاقات بين الرباط وطوكيو يطبعها التميز

دبلوماسيون يابانيون : العلاقات بين الرباط وطوكيو يطبعها التميز

2022-09-03 / 21:33
Photo of بعد تحييد الخطر ..سلطات جبل طارق تعلن نهاية كابوس ناقلة النفط الغارقة

بعد تحييد الخطر ..سلطات جبل طارق تعلن نهاية كابوس…

2022-09-03 / 18:59

‫24 تعليقات

  1. إنها سياسة خاطئة ليس في مصلحة المغاربة بالاخص المهاجرين الغير الشرعين..

  4. إلى السيدة خديجة و حفصة : هل تعيان ما تطلبان ؟ المعرب هو الذي يحتاج إلى السواح الفرنسيين,ليس العكس…هل تعلمون أن نقصان بالنصف للتأشيرات في صالح الخزينة المغربية ؟؟.مجرد تقدير, 150.000 تأشيرة x 20.000 درهم( معدل مصاريف سائح إلى فرنسا )=3.000.000.000 درهما لأي 300.000.000 أورو من العملة الصعبة اقتصدها المغرب….أي ما يمكن شراء 3.000.000 بيرميل تفط !!!!! حوالي 11% استهلاك 2021…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق