محلل سياسي ..تغير الحلفاء بالنسبة للمغرب أدى إلى تغير في التوازنات

2022-09-09 / 18:51
0
هبة بريس _ الرباط

تسود حالة من الفتور بين باريس والرباط، في ظل تساؤلات بشأن انعكاسات استمرار الوضع الراهن على العلاقات بين البلدين

وفي الإطار قال بلال التليدي المحلل السياسي إن البرود في العلاقات بين المغرب وفرنسا مستمر منذ نحو عام، مع بداية أزمة تخفيض التأشيرات للدول المغاربية

وأضاف ، أن أزمة الطاقة الحالية دفعت فرنسا للاستثمار أكثر في إعادة تعريف خط التوازن الاستراتيجي للعلاقات مع الدول المغاربية، وأنها اتجهت إلى مقايضة بين جزء من الإقرار بالمسؤولية عن “ملف الذاكرة” الجزائرية، مقابل زيادة الإمدادات الطاقة عبر إيطاليا.

ولفت إلى أن المقايضة الإقليمية تتمثل في بقاء فرنسا على خط الغموض بشأن “قضية الصحراء” مقابل تفاهمات على مستوى الملف الليبي وكذلك بشأن النفوذ الفرنسي في مالي.

وأوضح أن المغرب ينظر للسياسة الفرنسية منذ نحو سنة بأنها تبقي على الغموض والازدواجية بفعل ضغط الحاجة لإمدادات الطاقة.

ولفت التليدي إلى أن تغير الحلفاء بالنسبة للمغرب أدى إلى تغير في التوازنات، خاصة بعد العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك إسبانيا، الأمر الذي شعرت معه فرنسا بأنها في مراتب متراجعة على مستوى التعاون وتراجعها كحليف استراتيجي للرباط.

ويرى أن توجه المغرب لخلق علاقات أكثر قوة مع بعض الدول الأوروبية جاء إثر الغموض الفرنسي على المستوى السياسي فيما يتعلق بقضية الصحراء / يقول التليدي لسبونتيك .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين تالوار سفيرا بالمغرب

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين تالوار سفيرا بالمغرب

2022-09-09 / 11:46
Photo of الصحراء المغربية.. الدومينيكان تجدد التأكيد على دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. الدومينيكان تجدد التأكيد على دعم المخطط المغربي…

2022-09-09 / 10:43
Photo of أزيد من 800 سنة من العلاقات الجيدة جمعت بين المملكة المغربية والبريطانية

أزيد من 800 سنة من العلاقات الجيدة جمعت بين…

2022-09-08 / 22:12
Photo of من جديد …ألباريس يدافع عن العلاقات مع المغرب

من جديد …ألباريس يدافع عن العلاقات مع المغرب

2022-09-08 / 22:06
Photo of الطالبي العلمي يجري مباحثات مع سفير باكستان بالرباط

الطالبي العلمي يجري مباحثات مع سفير باكستان بالرباط

2022-09-08 / 20:39
Photo of مخاوف من اعتماد “الزبونية” في تعيين الكاتب العام لقطاع الجالية

مخاوف من اعتماد “الزبونية” في تعيين الكاتب العام لقطاع…

2022-09-08 / 18:58
Photo of استغلال مغربيات بمكتب الاتصال الإسرائيلي ..الموضوع لم تناقشه الحكومة

استغلال مغربيات بمكتب الاتصال الإسرائيلي ..الموضوع لم تناقشه الحكومة

2022-09-08 / 18:38
Photo of الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا بأربع وزارات

الحكومة تفصح عن تعيينات المناصب العليا بأربع وزارات

2022-09-08 / 17:58
Photo of بايتاس: “التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمر إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما”

بايتاس: “التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمر إنتاجا تشريعيا ورقابيا…

2022-09-08 / 17:15
Photo of الحكومة: قانون مالية 2023 سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية

الحكومة: قانون مالية 2023 سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية

2022-09-08 / 16:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق