مصر تدرس الترشح مع السعودية واليونان لاستضافة كأس العالم

هبة بريس _ وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي، أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030، حسب وسائل إعلام مصرية.

وقال فوزي في مداخلة ليل الخميس الجمعة، على قناة “دي إم سي” المحلية إن “الدول الثلاث تعمل بشكل كبير جدا والموضوع مازال محل دراسة.

وأضاف “مصر ستكون من أفضل دول العالم استضافة وتنظيما” لمثل هذه البطولة، مشيرا إلى أنها استضافت بطولات عالمية عدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وسبق لمصر تقديم ترشيحها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2010 لكنها منيت بخيبة أمل كبيرة بخروجها خالية الوفاض وفشلها في الحصول على صوت واحد في منافسة المغرب وجنوب إفريقيا التي حظيت بشرف تنظيم النسخة الأولى والوحيدة حتى الآن في القارة السمراء وذلك بنيلها 14 صوتا مقابل 10 أصوات للمملكة المغربية.

والشهر الماضي أعلنت دول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030 والذي يصادف الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو.

وكانت إسبانيا والبرتغال أعلنتا في يونيو 2021 ترشيحهما المشترك لاستضافة نسخة 2030.

وتراجعت بريطانيا وإيرلندا عن فكرة ترشيح مشترك آخر للتركيز على استضافة كأس أوروبا 2028.

وشارك 13 منتخبا فقط في النسخة الأولى عام 1930 وتم لعب البطولة بأكملها في العاصمة مونتيفيديو وفي ثلاثة ملاعب فقط. أما نسخة 2030 فستشهد مشاركة 48 منتخبا، وتتوقع الدول الأميركية الجنوبية الأربع المرشحة لاستضافتها إقامة مبارياتها في 15 ملعبًا.

وهي المرة الأولى التي يصل فيها عدد الدول المرشحة للاستضافة إلى أربع، علما أن نسخة 2026 ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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