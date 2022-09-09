المغرب يعتزم إطلاق مشروع زراعي في الصحراء المغربية

2022-09-09 / 18:08
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هبة بريس _ الرباط

يسعى المغرب إلى اجتذاب مستثمرين لمشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار في منطقة الصحراء المغربية والتي يتم ري الأراضي المزروعة فيها بمحطة لتحلية المياه تعمل بطاقة الرياح.

ووفقا لمناقصة أطلقتها وزارة الفلاحة اليوم الجمعة، يسعى المشروع لتحويل 52 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستخدمة قرب مدينة الداخلة إلى مزارع للفاكهة والخضراوات والأعلاف.

وستمول الدولة المشروع بنسبة 77 بالمئة في إطار خطة تطوير بقيمة سبعة مليارات دولار أطلقها المغرب في 2015 لتطوير البنية التحتية في منطقة الصحراء بما يتضمن تشييد ميناء في الداخلة بتكلفة مليار دولار.

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‫10 تعليقات

  2. عاش محمد السادس والمملكة المغربيةوشعبها البطل شوفو العراق وليبيا سوريا ودول عربية أخرى عندما افتقدت رئسائها كيف اصبحت خرابا وانتم شبعتم خبز احمد على هذا البلد الامين الصحراء مغربية وستبقى مغربية واللي ماعارف والو عليه بقرائة التاريخ

  7. الكلاب تنبح والقافلة تسير..هكذا تبنى الاوطان ليس بالشعارات والكلام الفارغ…حفظ الله مولانا وحبيبنا محمد السادس

  9. ولن يكون الآخر ان شاء الله بل سيطلق فيها عدة مشارع وللاعداء اوجاع وأوهام..

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