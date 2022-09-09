دوري أبطال أفريقيا للسيدات : الجيش الملكي في المجموعة الأولى

هبة بريس

أوقعت قرعة دوري أبطال افريقيا للسيدات في كرة القدم ،التي جرت اليوم الجمعة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ( سلا) ،ممثل كرة القدم الوطنية، فريق الجيش الملكي، في المجموعة الأولى.

و تضم المجموعة الأولى فضلا عن فريق الجيش الملكي كلا سيمبا كوينز التنزاني، وغرين بافالوز الزامبي، و ديتيرمين الليبيري.

وضمت المجموعة الثانية كلا من حامل اللقب فريق سان داونز الجنوب أفريقي، وبايلزا كوينز النيجيري، ووادي دجلة المصري وممثل منطقة وسط إفريقيا، الذي سيتم التعرف عليه لاحقا، عقب الدوري المؤهل الذي سيجرى في الفترة من 10 الى 16 شتنبر الجاري في غينيا الاستوائية .

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة القارية المذكورة، ستجرى في الفترة الممتدة ما بين 31 أكتوبر القادم إلى 13 نونبر المقبل، في المغرب.

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