ارتفاع صادرات البواكر ب13% خلال الموسم الفلاحي الحالي

2022-09-09 / 17:00
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هبة بريس

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن صادرات البواكر بلغت 1.607.000 طن خلال الموسم 2021-2022 (من فاتح شتنبر 2021 إلى 31 غشت 2022) ، أي بزيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بموسم 2020-2021.

وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أنه على الرغم من السياق الدولي الصعب، سجلت صادرات البواكر أداء جيدا خلال موسم 2021- 2022 ، مشيرة إلى أن الطماطم، المنتوج الرئيسي لقطاع البواكر، بلغ حجم صادراتها 670 ألف طن (زائد 19 في المائة) .

وأضاف المصدر أن صادرات الفواكه الحمراء سجلت بدورها نموا ملحوظا بحجم 125.400 طن ، ما يمثل زيادة بنسبة 18 في المائة عن الموسم السابق.

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تعليق واحد

  1. يصدرون المنتوجات المغربية خارج البلاد بكميات كبيرة ويتركون المواطنين يتخبطون في الغلاء لقلة هذه المنتوجات بالاسواق الداخلية وهذا ليس من المعقول

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