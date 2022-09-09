درك أحد السوالم ببرشيد يحجز 20 ألف لتر من الماحيا و15 دراجة نارية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس ان حملة أمنية محكمة قادتها عناصر الدرك الملكي بمركز أحد السوالم التابع لسرية برشيد بجهوية الدرك الملكي بسطات، اسفرت مؤخرا عن حجز ما يقارب 20000 لتر من الماء المسكر ” الماحيا”، وتوقيف حوالي 20 شخصا من المبحوث عنهم وطنيا، وتحرير مايقارب 230 مخالفة بشتى أصنافها، وضبط وحجز مايقارب 400 كيلوغرام من الكيف، وحجز 15 دراجة نارية.

العملية النوعية التي تمت بتعليمات صارمة من القائد الجهوي للدرك الملكي للقيادة الجهوية بسطات المعين حديثا خلفا للدحماني، وبمعية قائد سرية الدرك الملكي ببرشيد رفقة معاونيه، تأتي في سياق اليقظة الامنية المحكمة لتجفيف المنطقة من براثين الجريمة بمختلف انواعها، حيث جاء توقيف المشتبه بهم بعد تشديد الخناق عليهم، لاسيما وانهم ظلوا ينشطون بالمنطقة.

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هذا استهدفت الحملة الأمنية المنسقة حسب مصادرنا، محاربة الجريمة بكل انواعها، وشل تحركات المبحوث عنهم، مما خلف ارتياحا كبيرا داخل أوساط ساكنة المنطقة.

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