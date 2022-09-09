مدافعا عن طليقته …حسين فهمي:”اللي هيفتح بقه عن مرفت أمين هخرصه”

نجلاء مزيان

تعرضت الفنانة المصرية مرفت أمين للتنمر من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية ظهورها في عزاء المخرج علي عبد الخالق و هي متأثرة و حزينة.

و تم تداول صورتها على نطاق واسع، كما قارن العديد من النشطاء بين صورتها اليوم و صور شبابها.

و في سياق متصل، رفض الفنان حسين فهمي الزوج السابق للفنانة مرفت أمين الإنتقادات و كذا التنمر الذي طال طليقتة أم أبنائه، حيث قال فى وسائل الإعلام : “اللى هيفتح بقه هخرصه”.

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