مدافعا عن طليقته …حسين فهمي:”اللي هيفتح بقه عن مرفت أمين هخرصه”
نجلاء مزيان
تعرضت الفنانة المصرية مرفت أمين للتنمر من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية ظهورها في عزاء المخرج علي عبد الخالق و هي متأثرة و حزينة.
و تم تداول صورتها على نطاق واسع، كما قارن العديد من النشطاء بين صورتها اليوم و صور شبابها.
و في سياق متصل، رفض الفنان حسين فهمي الزوج السابق للفنانة مرفت أمين الإنتقادات و كذا التنمر الذي طال طليقتة أم أبنائه، حيث قال فى وسائل الإعلام : “اللى هيفتح بقه هخرصه”.
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