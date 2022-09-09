تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي حدادا على الملكة

هبة بريس - وكالات

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، تأجيل مباريات الجولة السابعة من المسابقة حتى إشعار آخر، حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.

ونقل موقع “يلا كورة” عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا عبر موقعها أعلنت فيه تأجيل مباريات الجولة كاملة، دون الكشف عن موعد إقامتها، وأوضحت “احتراما لروح الملكة، سيتم تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي”.

وتابع البيان: “سيتم خلال فترة الحداد الكشف عن مواعيد إقامة مباريات الجولة”، فيما أعرب ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة، عن إشادته بالملكة إليزابيث، قائلا: “لقد كانت مصدر إلهام وتركت وراءها إرثا مذهلا”.

وكان من المقرر إقامة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي على مدار أيام السبت والأحد والاثنين المقبلة، ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بعد 6 جولات.

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