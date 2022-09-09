مهرجا فينيسيا.. صوفيا سعيدي تبهر الحضور بالقفطان المغربي

2022-09-09 / 14:34
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نجلاء مزيان

أطلت الاعلامية المغربية صوفيا سعيدي على متابعيها من خلال فعاليات مهرجان فينيسيا، بقفطان أحمر من توقيع المصممة المغربية سلمى بنعمر.

وشاركت صوفيا عددا من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع “انستغرام” التي توثق تفاصيل المهرجان، كما ظهرت في صورة مع “التيك توكر” الشهير “خابي” وعلقت عليها بـ :”من المؤثرين المشهورين في العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خابي”.

وطغى الزي المغربي بمهرجان فينيسا حيث اختارت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة “هيلاري كلينتون” ارتداء “الدراعية” المغربية للوقوف به في البساط الأحمر بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي برسم دورته 79.

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