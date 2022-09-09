قصر باكنغهام: إعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا على بريطانيا يوم السبت

2022-09-09 / 13:50
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هبة بريس - وكالات

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، أنه سيتم إعلان تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا، بشكل رسمي، صباح السبت.

وحسب وكالة “فرانس برس”، يجتمع مجلس الخلافة في بريطانيا في العاشرة من صباح السبت بتوقيت لندن (9 بتوقيت غرينتش) في قصر سانت جيمس.

وسيتم الإعلان رسميا عن ذلك بعد ساعة من الاجتماع (11:00 بتوقيت لندن) من على شرفة القصر ومن ثم في كل مقاطعات المملكة المتحدة في اليوم التالي.

وذكرت الوكالة أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس قد تعهدت اليوم الجمعة بـ “ولاء وتفاني” الأمة للملك تشارلز الثالث.

يشار إلى أنه رسميا أصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس عن عمر يناهز 96 عاما ولكن ينتظر فقط الإعلان الرسمي غدا السبت.

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