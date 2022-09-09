تزنيت : مواجهات بين سكان تفراوت و الرعاة الرحل بعد الاعتداء على الضيعات الفلاحية

2022-09-09 / 12:56
10
ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت تافراوت المولود التابعة جغرافيا لاقليم تزنيت ، منذ أيام إنزالاً كثيفا لألاف رؤوس الماشية (جمال؛ ماعز؛ خرفان) وتوافد رعاة رحل من كل الاتجاهات، والذين استعملوا كعادتهم أساليب الترهيب والسبّ والقذف والرمي بالحجارة في حق الملاكين الأصليين مباشرة بعد خروجهم لحماية ممتلكاتهم من الإتلاف، الشيء الذي تسبب ليلة أمس الخميس في مواجهات عنيفة .

وقد توغل ليلة أمس الخميس ، جحافل من الإبل للمنطقة والتي اتت على الاخضر واليابس واستباحت حقول وممتلكات الساكنة ما أدى لخروج الساكنة العزل للدفاع عن أطراف بيوتها وممتلكاتها، والذين قوبلوا بالسب والتهديد والرمي بالحجارة وقدوم اشخاص ملثمين من الرعاة الرحل بسياراتهم رباعية الدفع والذين حاصروا الساكنة واعتدوا على مجموعة منهم ما تسبب في نقل أحدهم للمستشفى الإقليمي بتيزنيت.

وللإشارة فقد استمرت هذه المواجهات الى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد قدوم السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة ، ومن المنتظر حسب بعض الاخبار نزول الساكنة نهاية هذا الأسبوع من كل المدن للدفاع عن أراضيهم وذويهم مما ينذر باستمرار هذه مواجهات.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زواية الشيخ: معالجة عشرات القضايا وتقديم مشتبه فيهم أمام العدالة

زواية الشيخ: معالجة عشرات القضايا وتقديم مشتبه فيهم أمام…

2022-09-09 / 17:45
Photo of وزيرة المالية: تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية قطع أشواطا مهمة

وزيرة المالية: تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية قطع أشواطا…

2022-09-09 / 17:40
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 13 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 13 إصابة جديدة

2022-09-09 / 16:40
Photo of الحسيمة.. الأمن يجهض عملية للهجرة السرية

الحسيمة.. الأمن يجهض عملية للهجرة السرية

2022-09-09 / 16:00
Photo of درك أحد السوالم ببرشيد يحجز 20 ألف لتر من الماحيا و15 دراجة نارية

درك أحد السوالم ببرشيد يحجز 20 ألف لتر من…

2022-09-09 / 15:14
Photo of قطاع النشر والكتاب: دعم 600 مشروعا بأزيد من 10.9 مليون درهم

قطاع النشر والكتاب: دعم 600 مشروعا بأزيد من 10.9…

2022-09-09 / 13:10
Photo of أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في سرقة الدراجات النارية

أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في سرقة الدراجات…

2022-09-09 / 12:09
Photo of ترويج الأقراص المخدرة يسقط شخصين في قبضة أمن مكناس

ترويج الأقراص المخدرة يسقط شخصين في قبضة أمن مكناس

2022-09-09 / 11:13
Photo of السلطات التربوية والعاملية بالجديدة تواصل الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية

السلطات التربوية والعاملية بالجديدة تواصل الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية

2022-09-09 / 10:08
Photo of البيضاء.. إيقاف 6 أشخاص وحجز أزيد من 13 ألف قرص طبي مخدر

البيضاء.. إيقاف 6 أشخاص وحجز أزيد من 13 ألف…

2022-09-09 / 09:52

‫10 تعليقات

  5. الجفاف وندرة الكلأ والمياه سيحدت الكتير من السراعات القبائلية الدامية هذه السنة..

  7. الرحل يهربون من الجفاف و يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ماشيتهم، و يتمادوا في ذالك بالرعي في المحاصيل و السكان يدافعون عن اراضيهم..

  8. الفلاحون محاصيلهم لهذه السنة ستكون مستهدفة من ماشية الرحل الذين لا يكترتون إلا لماشيتهم و التي هي كل ما يملكون. اللهم ارحمنا و اسقنا الغيث يا ارحم الراحمين..

  10. هذا مخطط من قبل الدولة العميقة لتهجير ساكن سوس والاستفراد بموارد المنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق