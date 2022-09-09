أسعار الغاز في أوروبا تتراجع بنسبة 2.5%

2022-09-09 / 12:33
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هبة بريس - وكالات

فقدت أسعار أسهم الغاز في أوروبا يوم الجمعة حوالي 2.5% من قيمتها، وتم تداولها فوق 2200 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفقا لبورصة لندن “ICE” افتتحت العقود الآجلة لشهر أكتوبر وفقا لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF التداول عند 2.280.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 0.5%)، لكنه سرعان ما انخفض، بينما انخفض الحد الأقصى يوم الجمعة إلى 2167.7 دولار (-4.5%).

واعتبارا من الساعة 10:38 بتوقيت موسكو، كانت الأسعار عند مستوى 2210.4 دولار (-2.6%). ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق 2269 دولار لكل ألف متر مكعب.

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