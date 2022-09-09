أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في سرقة الدراجات النارية

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و53 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في سرقة الدراجات النارية وتصريفها.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيه الأول في سرقة الدراجات النارية التي تكون عادة مستوقفة بالشوارع الجانبية بأحياء مدينة تمارة، قبل أن يتكلف شريكاه بتفكيكها وتخزينها، ثم تصريفها كقطع غيار بأسواق المتلاشيات.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الدراجات النارية المجهولة المصدر، فضلا عن حجز عدة محركات وقطع غيار تعود كلها لدراجات نارية متحصلة من عمليات سرقة.



وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

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