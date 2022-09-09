مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين تالوار سفيرا بالمغرب

2022-09-09 / 11:46
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هبة بريس - الرباط

أعلنت السفارة الأمريكية بالرباط، عن موافقة مجلس الشيوخ على تعيين بونييت تالوار سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المغربية.

وفي تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، هنأت السفارة تالوار، على منصبه الجديد : “مبروك لبونييت تالوار على تعيينه من لدن مجلس الشيوخ سفيرنا القادم لدى المملكة المغربية! شراكتنا مع المغرب محورية من أجل تحقيق السلام والأمن والازدهار الاقليميين.”

هذا وشغل تالوار مناصب عليا في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية بوزارة الخارجية والبيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي.

كما شغل السفير الأميركي، منصب كبير مستشاري وزارة الخارجية، و منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، والمساعد الخاص للرئيس، ومدير في مجلس الأمن القومي، وكبير الموظفين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.

وكان تالوار أحد كبار مستشاري باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، وساهم في فتح محادثات مع إيران قبل الاتفاق النووي.

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