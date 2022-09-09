الملك تشارلز الثالث يعلن حدادا ملكيا ينتهي بعد أسبوع من جنازة الملكة

هبة بريس - وكالات

أعلن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم الجمعة، حدادا ملكيا ينتهي بعد أسبوع من جنازة الملكة اليزابيث الثانية، التي توفيت يوم أمس عن 96 عاما.

وحسب بيان صادر عن قصر باكينغهام فإنه سيتم تأكيد موعد تشييع الملكة في الوقت المناسب، معلنا أنه سيتم إطلاق 96 طلقة مدفعية اليوم في لندن تكريما للملكة الراحلة.

وأعلن قصر باكنغهام، يوم أمس الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا.

وقالت صحيفة “تايمز”، إنه سيتعين على الحكومة تحديد مدة الحداد، متوقعة أن يستمر ما بين 12 و13 يوما حتى تشييع جنازة الملكة على أراضي قلعة وندسور.

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