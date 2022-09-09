Britain's Queen Elizabeth II (R) stands with Britain's Camilla, Duchess of Cornwall (L) and Britain's Prince Charles, Prince of Wales to watch a special flypast from Buckingham Palace balcony following the Queen's Birthday Parade, the Trooping the Colour, as part of Queen Elizabeth II's platinum jubilee celebrations, in London on June 2, 2022. - Huge crowds converged on central London in bright sunshine on Thursday for the start of four days of public events to mark Queen Elizabeth II's historic Platinum Jubilee, in what could be the last major public event of her long reign. (Photo by Daniel LEAL / AFP)

بريطانيا.. انتقال العرش يوجب تغيير العملة والوثائق والطوابع والنشيد

2022-09-09 / 11:02
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هبة بريس - وكالات

يوجب انتقال العرش في بريطانيا إلى الملك تشارلز الثالث، بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية أمس الخميس، تغييرات في الرموز الملكية ستشمل ”العملة والنشيد الوطني وجوازات السفر والطوابع البريدية“.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”تليغراف“ البريطانية اليوم الجمعة، فإن هذه المهمة التي توجب إبراز ملك المملكة المتحدة الجديد؛ ”ضخمة، وقد تستغرق عدة سنوات“.

من جهته، طمأن البنك المركزي البريطاني ”بنك أوف إنغلاند“ حاملي الجنيه الإسترليني بأن الأوراق النقدية الحالية ستظل صالحة للتداول إلى أن تنتهي فترة الحداد على الملكة إليزابيث الثانية.

وقال محافظ البنك المركزي، أندرو بيلي، إن أوراق النقد التي تحمل صورة الملكة الراحلة سيجري استبدالها بمجرد الانتهاء من مراسم الحداد.

وأشار إلى أنها ”كانت أول ملكة تظهر على الأوراق النقدية لبنك إنجلترا“.

وستشمل التغييرات أيضا وضع صورة الملك الجديد على العملات المعدنية وصناديق البريد والطوابع واللافتات الحكومية.

ويشكل تغيير الصور على هذه الخدمات الحكومية، لدى انتقال العرش، تقليدًا بريطانيًا من القرن السابع عشر، يستغرق تنفيذه بعض الوقت.

ووفق الصحيفة، فإنه ”بالنسبة لصك العملة، مثلًا، تحتاج اللجنة الاستشارية الملكية الخاصة بذلك، إلى إرسال توصيات إلى المستشار بشأن عملات معدنية جديدة والحصول على الموافقة الملكية“.

وقالت إن ذلك ”أمر قد يستغرق سنة كما حصل عندما تسلمت إليزابيث الثانية عرش المملكة المتحدة عام 1952“.

”وحتى إذا جرى صك عملة جديدة فإن وضعها قيد التداول والاستبدال يتم تدريجيًا“، على حد وصف ”تليغراف“.

وينسحب تغيير الصور الملكية أيضًا على ”الطوابع وصناديق البريد وبعض ما يتصل بدول ”الكومنولث، وهي مسألة فنية تستغرق أيضًا بعض الوقت لعمل التصاميم وتنفيذها“

كما سيتوجب تغيير بعض الكلمات في النشيد الوطني لتصبح ”يحفظ الله مليكنا الرحيم“ بدلًا من ”ملكتنا“، وهذه مسألة تقاليد وليست قانونًا، كما قال التقرير.

وأضاف أن ”الملك الجديد، أمير ويلز السابق، لم يعد بحاجة إلى جواز سفر خاص به، ولكن بالنسبة لبقية جوازات السفر البريطانية فإنها ستصدر باسمه“.

وتابع: ”سيتم تغيير الصياغة في جوازات السفر الجديدة ليصبح مكتب جوازات جلالة الملك بدلًا من مكتب جوازات صاحبة الجلالة، كما هو الحال مع القوات المسلحة الملكية وإدارة السجون الملكية“.

وسيحتاج الملك الجديد إلى ”حرف شيفري ملكي Royal Cypher جديد“، وهو الحرف الأول من اسمه ليطبع على الوثائق الملكية والخاصة بالولاية.

كما يجب تغيير الميداليات العسكرية، مثل الميداليات التشغيلية وتكريم الخدمة الطويلة.

وسيحتاج تشارلز الثالث إلى ”علم شخصي جديد كملك“، وفق الصحيفة البريطانية.

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