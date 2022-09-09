“التعليم” تعلن عن النتائج النهائية لامتحانات الكفاءة المهنية
هبة بريس
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس، عن النتائج النهائية لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2021، والتي أسفرت عن نجاح ما مجموعه 6920 مترشحة ومترشحا من أصل 42 ألف و704 مترشحة ومترشحا.
وذكر بلاغ للوزارة أن هؤلاء المترشحين الناجحين يتوزعون على هيئات التدريس (5690)، والدعم الإداري والتربوي والاجتماعي (122)، والتوجيه والتخطيط التربوي (19)، والتسيير والمراقبة المادية والمالية (28)، والأطر المشتركة (1058)، وهيئة الأطباء (3).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن الإطلاع على تلك النتائج بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالمديريات الإقليمية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma.
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