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طقس الجمعة.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-09 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، نزول قطرات مطرية وبروز رعد محلي بمرتفعات الأطلس وسفوحه الجنوبية-الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا جنوب المملكة، فضلا عن تشكل كتل ضبابية بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية بعض الشيء بكل من جنوب المنطقة الشرقية، وجنوب البلاد، والجنوب-الشرقي، ومرتفعات الأطلس، مع تناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 24 و 31 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد وشمال شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و23 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا طفيفا مع طقس حار نوعا ما داخل البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والمحمدية، وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي المناطق

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