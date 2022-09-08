المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ينهزم أمام الجزائر في نهائي كأس العرب للفتيان
انهزم المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الجزائري بالضربات الترجيحية، مساء اليوم الخميس، ضمن نهائي كأس العرب للفتيان.
المنتخب الوطني المغربي السباق الى التهديف عبر اللاعب محمد ارشيدي، قبل ان يدرك الجزائريون التعادل عبر اللاعب الطيب شحيمة .
ولجأ الطرفان الى الضربات الترجيحية بعد نهاية المباراة على وقع التعادل بهدف لمثله.
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11 تعليقات
كانت المقابلة التي دارت بين الفريق الجزائري والفريق المغربي مقابلة صعبة للغاية مما أدى إلى انهزام الفريق المغربي…
تنقصهم الرجولة مثلهم مثل كل منتخباتهم ربما لانهم عاشوا في العبودية التي تقتل الثقة في النفس في كل المجالات
السبب الرئيسي لجعل المغرب ينهزم أمام نظيره الجزائري هو أرضية الملعب دون المستوى المطلوب هههههههههههه.
المدرب تنقصه الخبرة فالمقابلة كانت سهلة وكان بإمكان منتخبنا ان يفوز بحصة عريضة
نتاسف عن الهزيمة أمام الفريق الجزائري أصبحنا أضحوكة معهم إنها خسارة المغاربة…
أين هي الأموال الباهضة التي تاخونها ولكن للاسف الشديد تذهب هباءا منثور ..
كان الحظ لفريق الجزائر واضحوكة لفريق المغرب هههههههههههه.
ربما ترجع الهزيمة الى المدرب الذي كان دون المستوى المطلوب ولم يستعمل اي مجهود من أجل الفوز بالمقابلة…
هنيئا للشعب الجزائري بهذا الفوز بالمقابلة التي جرت بين المغرب والجزائر في أحسن الظروف .. وهذه هي لعبة كرة القدم.
مشكلتنا مع كرة القدم المغربية هي في البداية تكون فرحة وفي النهاية قرحة هههههههههههه.
شوهونا