المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ينهزم أمام الجزائر في نهائي كأس العرب للفتيان

انهزم المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الجزائري بالضربات الترجيحية، مساء اليوم الخميس، ضمن نهائي كأس العرب للفتيان.

المنتخب الوطني المغربي السباق الى التهديف عبر اللاعب محمد ارشيدي، قبل ان يدرك الجزائريون التعادل عبر اللاعب الطيب شحيمة .

ولجأ الطرفان الى الضربات الترجيحية بعد نهاية المباراة على وقع التعادل بهدف لمثله.

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