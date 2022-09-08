تعادل نيس وكولن وسط معارك وجرحى بين المشجعين

هبة بريس _ رياضة

تعادل نيس مع ضيفه كولن الألماني 1-1 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة “كونفرنس ليغ” في كرة القدم، في مباراة شهدت أعمال عنف واشتباكات بين المشجعين في المدرجات الخميس.

وتم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 55 دقيقة، بعد اشتباكات عنيفة بين جماهير الفريقين أسفرت عن عدة جرحى.

قبل وقت قصير من الموعد المحدد في التوقيت المحلي (18:45)، أعلن مذيع الملعب عن تأجيل صفارة البداية. تحدث مرة أخرى عند حوالي الساعة 19:00 ليعلن أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والسلطات المحلية قررت تأجيل المباراة حتى الساعة 19:40.

بدأت الأحداث عندما قام مئات من مشجعي كولن المقنعين، من بين أكثر من 8000 متواجدين في الملعب، بغزو المنصة الرئاسية وبحوزتهم زجاجات لاستخدامها كمقذوفات، للذهاب والاشتباك مع أنصار نيس المتواجدين في المدرج الجنوبي، وفق ما رأوه صحافيو وكالة فرانس برس.

أصيب 32 شخصا في هذه الاشتباكات العنيفة من الجانبين، من بينهم أربعة أدخلوا الى المستشفى وأحدهم سقط من 5 أمتار في المدرجات وتم نقله “بشكل عاجل للغاية”، وهو “فرنسي، مؤيد من باريس كان في المدرجات الألمانية” وفق ما أفادت ولاية الأمن.

بعد إعلان باللغة الألمانية يطلب من مشجعي كولن أن يهدأوا، أخذ قائد نيس البرازيلي دانتي الميكروفون للتحدث إلى جماهير فريقه “نعلم جميعا أنه لا علاقة لكم بهذا الأمر. أنا أعتمد عليكم وعلى النادي لنتمكن من خوض هذه المباراة”.

على أرض الملعب، افتتح كولن التسجيل عبر ستيفن تيغرز (19) فيما عادل الجزائري أندي ديلور لنيس (62 من ركلة جزاء

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