FC Cologne and Nice's supporters fight ahead of the UEFA Europa Conference League football match between Nice and FC Cologne at the Allianz Riviera in Nice, on September 8, 2022. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

تعادل نيس وكولن وسط معارك وجرحى بين المشجعين

2022-09-08 / 22:47
0
هبة بريس _ رياضة

تعادل نيس مع ضيفه كولن الألماني 1-1 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة “كونفرنس ليغ” في كرة القدم، في مباراة شهدت أعمال عنف واشتباكات بين المشجعين في المدرجات الخميس.

وتم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 55 دقيقة، بعد اشتباكات عنيفة بين جماهير الفريقين أسفرت عن عدة جرحى.

قبل وقت قصير من الموعد المحدد في التوقيت المحلي (18:45)، أعلن مذيع الملعب عن تأجيل صفارة البداية. تحدث مرة أخرى عند حوالي الساعة 19:00 ليعلن أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والسلطات المحلية قررت تأجيل المباراة حتى الساعة 19:40.

بدأت الأحداث عندما قام مئات من مشجعي كولن المقنعين، من بين أكثر من 8000 متواجدين في الملعب، بغزو المنصة الرئاسية وبحوزتهم زجاجات لاستخدامها كمقذوفات، للذهاب والاشتباك مع أنصار نيس المتواجدين في المدرج الجنوبي، وفق ما رأوه صحافيو وكالة فرانس برس.

أصيب 32 شخصا في هذه الاشتباكات العنيفة من الجانبين، من بينهم أربعة أدخلوا الى المستشفى وأحدهم سقط من 5 أمتار في المدرجات وتم نقله “بشكل عاجل للغاية”، وهو “فرنسي، مؤيد من باريس كان في المدرجات الألمانية” وفق ما أفادت ولاية الأمن.

بعد إعلان باللغة الألمانية يطلب من مشجعي كولن أن يهدأوا، أخذ قائد نيس البرازيلي دانتي الميكروفون للتحدث إلى جماهير فريقه “نعلم جميعا أنه لا علاقة لكم بهذا الأمر. أنا أعتمد عليكم وعلى النادي لنتمكن من خوض هذه المباراة”.

على أرض الملعب، افتتح كولن التسجيل عبر ستيفن تيغرز (19) فيما عادل الجزائري أندي ديلور لنيس (62 من ركلة جزاء

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ينهزم أمام الجزائر في نهائي كأس العرب للفتيان

المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ينهزم أمام الجزائر…

2022-09-08 / 22:59
Photo of الدوري الماسي ..سفيان البقالي يتوج بلقب 3000 متر موانع

الدوري الماسي ..سفيان البقالي يتوج بلقب 3000 متر موانع

2022-09-08 / 21:01
Photo of رسميا.. غراهام بوتر مدربا جديدا لتشيلسي

رسميا.. غراهام بوتر مدربا جديدا لتشيلسي

2022-09-08 / 17:46
Photo of بيكيه متهم بـ”الابتزاز”.. وبرشلونة يرد

بيكيه متهم بـ”الابتزاز”.. وبرشلونة يرد

2022-09-08 / 13:07
Photo of لقجع للبدراوي: “مايمكنش نقول لا لأي مشروع سيعطي مستقبلا لاعبين للرجاء و المنتخب”

لقجع للبدراوي: “مايمكنش نقول لا لأي مشروع سيعطي مستقبلا…

2022-09-08 / 12:10
Photo of البدراوي: “سيتم افتتاح أكاديمية الرجاء هذا الشهر بعد عودة الوزراء من عطلتهم”

البدراوي: “سيتم افتتاح أكاديمية الرجاء هذا الشهر بعد عودة…

2022-09-08 / 11:26
Photo of استئناف مباريات الجولة الثانية من البطولة الاحترافية بمواجهات قوية

استئناف مباريات الجولة الثانية من البطولة الاحترافية بمواجهات قوية

2022-09-08 / 10:47
Photo of ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة بنزيمة وفترة الغياب

ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة بنزيمة وفترة الغياب

2022-09-07 / 18:19
Photo of الإثنين.. الركراكي يكشف عن لائحة الأسود لوديتي الشيلي والباراغواي

الإثنين.. الركراكي يكشف عن لائحة الأسود لوديتي الشيلي والباراغواي

2022-09-07 / 17:33
Photo of قبيل المونديال.. التحكيم السعودي يعلق عقوبة حمد الله

قبيل المونديال.. التحكيم السعودي يعلق عقوبة حمد الله

2022-09-07 / 14:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق