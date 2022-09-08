شركة بريطانية تعتزم نقل الغاز المغربي عبر الأنبوب الأورو-مغاربي

2022-09-08 / 21:27
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هبة بريس _ الرباط

وقعت شركة “شاريوت” البريطانية، المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، الأربعاء، اتفاقا مع المكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن من أجل نقل الغاز المكتشف بحقل “أنشوا” (شمال) عبر أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي.

وقالت شركة “شاريوت”، التي تركّز اهتماماتها الطاقية على القارة الأفريقية، في بيان، إنها تعتزم استخدام هذا الأنبوب من أجل نقل الغاز المكتشف في شمال المغرب إلى الزبائن المحتملين.

وعقدت الشركة اتفاقا مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي يدير خط الأنابيب الممتد من شرق المملكة إلى طنجة في الشمال، وصولا إلى إسبانيا.

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