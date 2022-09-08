شركة بريطانية تعتزم نقل الغاز المغربي عبر الأنبوب الأورو-مغاربي
هبة بريس _ الرباط
وقعت شركة “شاريوت” البريطانية، المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، الأربعاء، اتفاقا مع المكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن من أجل نقل الغاز المكتشف بحقل “أنشوا” (شمال) عبر أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي.
وقالت شركة “شاريوت”، التي تركّز اهتماماتها الطاقية على القارة الأفريقية، في بيان، إنها تعتزم استخدام هذا الأنبوب من أجل نقل الغاز المكتشف في شمال المغرب إلى الزبائن المحتملين.
وعقدت الشركة اتفاقا مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي يدير خط الأنابيب الممتد من شرق المملكة إلى طنجة في الشمال، وصولا إلى إسبانيا.
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19 تعليقات
صورة مضحكة
مجرد تساؤل
1- كيف ذلك!!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
” وقعت شركة “شاريوت” البريطانية، المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، الأربعاء، اتفاقا مع المكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن من أجل نقل الغاز المكتشف بحقل “أنشوا” (شمال) عبر أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي..” انتهى الاقتباس.
حسب علمي، الآن اسبانيا تستغل الأنبوب لتوريد الغاز للمغرب، وإنه من المستحيل تقنيا استغلاله في نفس الوقت في الاتجاه المعاكس.
سبق وأن قلت أن الخبراء والمحللين والإعلاميين المغربيين محظوظون جدا جدا لمخاطبتهم المداويخ، الذين يشربون سم الأفاعي عندما يقولون لهم أنه عسل.
وصدفة وجدت السبب عندما عثرت في اليوتوب على فيديو يتكلم صاحبه عن كتاب “من مكائد الاستعمار في بلاد المغرب” للأستاذ تقي الدين الهلالي. جاء في صفحته 338 ما نصه:
“وأما أهل مراكش فعددهم بين عشرة ملايين وأثنى عشرة مليونا، وعلتهم قلة العلم إلى حد أن نحو نصفهم لا يعرف اللغة العربية لا الفصحة ولا العامي ولا يعرفون الإسلام إلا بالاسم. لذلك يسهل تضليلهم لأنهم لا يعرفون ما يجري في العالم بل ما يجري في مراكش نفسها.” انتهى الاقتباس.
2- ما هي حصة المغرب من هذه “الاكتشافات” المحتملة والمنتظرة منذ عقود !!!؟؟؟
لتذكير وتنوير القراء ليس(المداويخ)، أن حصة المغرب من هذه الاكتشافات 25 % فقط، بينما 75 % الباقية فهي لصالح الشركات متعددة الجنسيات.
وعليه إن كان هناك تصدير محتمل فهو لحصص الشركات الأجنبية.
لعلى الآن سيفهم البعض لماذا ترفض الجزائر هذه القسمة الضيزى، وفضلت أن تبقى ثرواتها في باطن أرضها أو تستغلها سواعد أبنائها، أفضل أن تهدرها لصالح الشركات المتعددة الجنسيات، واشترطت نسبة ما يعرف 51/49 لصالحها، وعدلتها مؤخرا 50/50.
ويبقى السؤال المطروح للكراغلة الذين يصدقون انهم دولة قبل 1962من كان رئيسكم قبل أن تبيعكم الإمبراطورية العثمانية لفرنسا😂😂😂😂😂
السؤال المطروح: ماذا سنفعل بذلك الحطب الذي جمعناه ؟
بين عشية و ضحاها اصبح المغرب يصدر الغاز إلى اروبا شكرا على الأنبوب دكاء الدولة العسكرية وخا هدشي مغيبان فالشعب ديالنا
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5) الفلق
حقل الصويرة سيدي المختار كافي للإستهلاك الداخلي
الحمد لله الذي أغنانا و أعطانا من غير حول منا و لا قوة اللهم اجعله رزق خير اللهم اجعله نعمة علينا و لصالح أمتنا و لا تجعله علينا نقمة و مفسدة لأمتنا
شكرا 🇩🇿 على الأنبوب المجاني شكرا لذكاءكم و عبقريتكم و لعداءكم لنا فوالله ما خدمنا أحد كما تخدموننا أنتم بكل خطوة عداء يحولها الله نصرا
الجزائر دربها تران هههه
شكرا على الهادية المجانيه سيد تبون
ماعلينا دبا المغرب شنو غايربح من هدشي؟
امتى اكتشفنا الغاز
الأنبوب فوق ارض مغربية نديرو بيه ما بغينا حنا الاحرار 👌👌👌😂🇲🇦💪
فيراهم اللي قالك وجدو لحطب 🤣🤣🤣
شكرا دويلة الجزائع على هذا الانبوب
يعني خيرات المغرب يستفيد منها اروبا و الشعب يعاني
الاكتفاء. الداتي. هو. الاول
اصبح اسمه الانبوب المغربي-الاوربي، الانبوب اصبح في ملكية المملكة المغربية منذ اكتوبر الفائت، الله يخلف على الكابرانات، انبوب تكلف اكثر من مليار دولار اصبح بالمجان في ملكيتنا
شكرا للشقيقة الجزائر على هذه البنية التحتية المهمة المجانية ❤️🇲🇦🇩🇿