الدوري الماسي ..سفيان البقالي يتوج بلقب 3000 متر موانع

هبة بريس _ رياضة

توج العداء العالمي ،البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي، مساء اليوم الخميس بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع، برسم منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، بالعاصمة السويسرية زيوريخ.

وتمكن سفيان البقالي من قطع مسافة 3000 متر موانع، في 8 دقائق وسبع ثواني و67 جزء من المائة، محققا فوزه السادس في السباق السادس هذا الموسم، ومواصلا سيطرته المطلقة على هذا التخصص.

و شهد السباق مشاركة الإثيوبي والي جيتنيت صاحب المركز الرابع في بطولة العالم بالاضافة إلى الكيني أبراهام كيبيوت الذي حل خامسا في المونديال الأخير.

و يعد البقالي أول عداء مغربي يفوز بلقب الدوري الماسي في نسخته الجديدة الذي انطلق عام 2010، و جاء بديلا للدوري الذهبي الذي توج من خلاله هشام الكروج 4 مرات سنوات 1998 2000، 2001، و2002.

وكان العداء المغربي قد حقق الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية « طوكيو 2020″، كما انتزع الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى التي جرت مؤخرا في مدينة يوجين الأمريكية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1